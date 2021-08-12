Число заболевших коронавирусом в Карелии превысило 58 тысяч

За минувшие сутки еще 157 человек заразились коронавирусной инфекцией в Карелии, сообщил глава Минздрава республики.

По данным на 13 августа, COVID-19 был выявлен у 157 жителей Карелии, из них 156 не были привиты. Заболел 151 человек, в состоянии средней тяжести находятся 34 пациента, трое больных находятся в тяжелом состоянии, крайне тяжелый (на ИВЛ) - один.

В ковид-центрах проходят лечение 513 больных коронавирусом, из них 5 крайне тяжелых (на ИВЛ), два пациента подключены к инвазивной ИВЛ.

Число инфицированных с начала пандемии за сутки увечилось до 58129.

За минувшие сутки в Карелии зарегистрирован еще один летальный исход от коронавируса. Общее число жертв пандемии в республике составило 746 человек.

За сутки выздоровели 174 пациента. Всего выписанных по выздоровлению 54561 человек.

Ранее сообщалось, ребенка со 100-процентным поражением легких госпитализируют из Карелии в Санкт-Петербург.