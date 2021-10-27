Число заболевших коронавирусом в Карелии приближается к 74 тысячам

За сутки выявлено 283 новых случая коронавирусной инфекции в Карелии.

За минувшие сутки коронавирусом инфицировано 283 человека (не были привиты 280 пациентов), из них заболевших — 278; средней тяжести —100; тяжелых — 3; крайне тяжелых/ИВЛ — 2. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

В стационарах находятся 909 пациентов. Из них крайне тяжелых/ИВЛ — 7, трое на инвазивной ИВЛ.

За сутки зарегистрировано еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в республике умерли 964 пациента.

Выздоровели за сутки 295 ковидных больных.

Всего за время пандемии в Карелии коронавирусной инфекцией заразились 73640 человек, умерли 964 пациентов, выздоровел 69331 человек.