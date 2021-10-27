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Число заболевших коронавирусом в Карелии приближается к 74 тысячам

Новости. Общество
09:31, 27 Октября 2021
фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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За сутки выявлено 283 новых случая коронавирусной инфекции в Карелии.

За минувшие сутки коронавирусом инфицировано 283 человека (не были привиты 280 пациентов), из них заболевших — 278; средней тяжести —100; тяжелых — 3; крайне тяжелых/ИВЛ — 2. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

В стационарах находятся 909 пациентов. Из них крайне тяжелых/ИВЛ — 7, трое на инвазивной ИВЛ.

За сутки зарегистрировано еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в республике умерли 964 пациента.

Выздоровели за сутки 295 ковидных больных.

Всего за время пандемии в Карелии коронавирусной инфекцией заразились 73640 человек, умерли 964 пациентов, выздоровел 69331 человек.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-10-27 10:46:00
Как и говорили мудрые врачи, проблемы закончатся, когда все переболеют ковидом. Прибавить к 74К бессимптомных и недиагностированных, примерно треть населения республики уже отболела. Через год-два выйдем на норму. Правда власти этого "не заметят". Такую "халяву", когда можно чудить, не оглядываясь на законы и разумность, они не отпустят!
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