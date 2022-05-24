Число заболевших коронавирусом в Карелии продолжает снижаться

За минувшие сутки 55 жителей республики заразились коронавирусной инфекцией.

На 25 мая в Карелии зарегистрированы 135418 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17806 детей. За прошедшие сутки выявлены 55 инфицированных (9 – дети), из них непривитых – 36 (65,4%). Сутками было зарегистрировано 59 случаев ковида. Об этом сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

В ковидных стационарах получают лечение 204 пациента, в состоянии средней тяжести – 176 человек, в тяжёлом – 28 (из них непривитых - 28).

В отделениях ИТАР нет крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 132898 человек, за последние сутки – 65.

За сутки не зарегистрировано ни одной смерти от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1508 человек.