890x80
Реклама
Пуск новой электромагистрали в Карелии позволит снять ограничения для развития промышленности региона 4
25.01.2022 17:24
Советская мода на подиуме и в жизни 6
25.01.2022 14:29
Опубликован список региональных дорог Карелии, которые отремонтируют в 2022 году 2
25.01.2022 14:40

Число заболевших коронавирусом в Карелии увеличилось за сутки на 444

Новости. Общество
09:07, 26 Января 2022
фото: © Александр Гнетнев / «Столица на Онего»

Новости партнеров

В ковид-центрах республики находятся 610 пациентов с COVID-19.

На 26 января в Карелии зарегистрирован 95691 инфицированный коронавирусной инфекцией, в том числе 11469 детей. За минувшие сутки выявлены 444 инфицированных, из них непривитых – 426 (95,9%). Сутками ранее этот показель был 443. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

В ковидных стационарах получают лечение 610 пациентов, в состоянии средней тяжести – 532 человека, в тяжёлом – 66 (из них непривитых - 66).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 10 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 91223 человек, за последние сутки – 374.

За сутки зарегистрированы 4 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1295 человек.

Ранее сообщалось, всплеск заболеваемости коронавирусом в Карелии приведет к большому росту нагрузки на поликлиники, поэтому глава республики распорядился принять дополнительные меры для подготовки амбулаторного звена..

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.01.2022, 07:15
Сходив на выставку в Национальный музей Карелии, турист написал жалобу в прокуратуру
24.01.2022, 20:12
Больницы в Карелии приостанавливают плановую медпомощь из-за роста ковида
21.01.2022, 15:45
Власти Петрозаводска не знают, что за объект появится на месте снесенного магазина на набережной Онего
25.01.2022, 15:12
Сотрудники прокуратуры Петрозаводска «в шоке»: все руководство ведомства ушло в отставку
22.01.2022, 14:29
Увеличен размер выплат ветеранам труда и донорам в Карелии
21.01.2022, 01:23
В Карелии выявлено 34 случая заражения омикроном (СРОЧНО)

Чтиво

21.01.2022 10:12
Личное мнение
Во славу Отечества? 16
Отсутствие прозрачности и гласности породило недоверие к организаторам литературного конкурса главы Карелии «Во славу Отечества» и его итогам, считает представитель Союза российских писателей Надежда Васильева.
Михаил Охлопков: «В ближайшие два месяца ковидом переболеет большинство россиян, включая привитых» 9
20.01.2022 09:13
Сохранить Курган для всех горожан 33
18.01.2022 14:46
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»