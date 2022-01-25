Число заболевших коронавирусом в Карелии увеличилось за сутки на 444

В ковид-центрах республики находятся 610 пациентов с COVID-19.

На 26 января в Карелии зарегистрирован 95691 инфицированный коронавирусной инфекцией, в том числе 11469 детей. За минувшие сутки выявлены 444 инфицированных, из них непривитых – 426 (95,9%). Сутками ранее этот показель был 443. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

В ковидных стационарах получают лечение 610 пациентов, в состоянии средней тяжести – 532 человека, в тяжёлом – 66 (из них непривитых - 66).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 10 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 91223 человек, за последние сутки – 374.

За сутки зарегистрированы 4 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1295 человек.

Ранее сообщалось, всплеск заболеваемости коронавирусом в Карелии приведет к большому росту нагрузки на поликлиники, поэтому глава республики распорядился принять дополнительные меры для подготовки амбулаторного звена..