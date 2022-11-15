Число заболевших коронавирусом в Карелии вновь уменьшилось

Диагноз Covid-19 за неделю был подтвержден у 269 жителей республики.

В Карелии на 28 ноября 2022 года диагноз Covid-19 был подтвержден у 161 284 человек, среди которых дети составили 12,8%, а пожилые люди старше 17,2%. Такие данные приводит Роспотребнадзор республики.

Показатель заболеваемости составил 26 480,3 на 100 тысяч населения.

За минувшую неделю было зарегистрировано 269 случаев заболеваний коронавирусом, что оказалось на 5,6% меньше, чем на предыдущей неделе. Снижение числа заболевших было отмечено во всех возрастных группах.