Число заболевших коронавирусом в России за сутки пошло на спад

За последние сутки в России выявлено 4 892 человека, заболевших коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе РФ.

Общее число заразившихся COVID-19 в России составило 927 745 человек.

Всего в России за время пандемии выздоровел 736 101 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 3 133 пациента.

Летальных случаев за все время: 15 740, за минувшие 24 часа подтверждено 55 летальных случаев с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 32,7 млн тестов на коронавирус, за сутки - 230 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 17 августа остаются 228 306 человек.