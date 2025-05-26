Число заболевших ОРВИ и гриппом в Карелии сократилось

Показатель ниже эпидпорога.

Всего за неделю, по данным Роспотребнадзора Карелии, заболело 2480 человек, из них 12 человек — гриппом, двое — Covid-19. Показатель ниже эпидемического порога на 7%.

«В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 1170 случаев заболеваний ОРВИ и гриппом, что ниже эпидемического порога на 26%», — уточнили в ведомстве.

За прошедшую неделю выделены вирусы: гриппа А, гриппа В, риновирусы, бокавирусы, метапневмовирусы, Covid-19.

Напомним, на предыдущей неделе в Карелии на 10 процентов был превышен эпидемиологический порог по ОРВИ и гриппу.