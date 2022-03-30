Число заболевших пневмонией в Карелии выросло в два раза

За неделю в республике зарегистрировано 118 случаев внебольничной пневмонии, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

Количество заболевших внебольничной пневмонией в регионе выше уровня предыдущей недели в 2,1 раза. Было выявлено 118 случаев (19,4 на 100 тыс. населения).При этом заболеваемость внебольничными пневмониями в целом по республике ниже среднемногонедельного показателя на 33,8%.

В Петрозаводске показатель заболеваемости внебольничными пневмониями ниже средне-многонедельного уровня на 28,6%, зарегистрировано 45 случаев (16,0 на 100 тыс. населения).

За минувшую неделю в Карелии госпитализировали 93 человек с пневмониями.

Ранее сообщалось, заболеваемость ОРВИ в Карелии снизилась за неделю на 21 процент.