Число запросов о мерах социальной поддержки от жителей Карелии выросло в 3 раза

Центр управления регионом в Карелии в 2022 году получил 2 839 запросов граждан на информацию по оказанию социальной поддержки.

Это в 3 раза больше, чем в прошлом году, когда было зарегистрировано 951 такое обращение, сообщили в министерстве социальной защиты.

По данным ЦУР, запросы касались оказания помощи семьям с детьми, предоставления субсидий и компенсаций льготным категориям граждан, выплат семьям участников СВО,