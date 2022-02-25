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Число заражений коронавирусом в Карелии пошло на спад

Новости. Общество
09:18, 26 Февраля 2022
фото: © REUTERS / Yves Herma

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За сутки в Карелии 652 человека заразились коронавирусом, трое умерли, сообщили в Минздраве Карелии.

На 26 февраля в Республике Карелия зарегистрированы 124226 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 16238 детей.

За прошедшие сутки выявлены 652 инфицированных (27 - дети), из них непривитых – 586 (89,8%).

В ковидных стационарах получают лечение 984 пациента, в состоянии средней тяжести – 932 человека, в тяжёлом – 45 (из них непривитых - 44).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 7 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 115889 человек, за последние сутки – 812.

За сутки зарегистрированы 3 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1392 человек.

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