Число заражений коронавирусом в Карелии за неделю выросло почти на 94 процента

За минувшую неделю выявлено 1383 новых случаев заболевания коронавирусом в республике, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

В Карелии за последние 7 дней зарегистрировано 1383 случая Covid-19, по сравнению с прошлой неделей рост составил 93,7%. Тогда заболели 706 человек.

Рост числа заболевших отмечается во всех возрастных группах. В республике сохраняется средний показатель тестирования в неделю - 152 на 100 тыс. населения.

Всего с начала пандемии лабораторно подтвержден диагноз Covid-19 у 141219 человек, из них дети до 17 лет – 18556 (13,2%), лица старше 65 лет – 23360 (16,6%). Показатель заболеваемости составляет 23186,0 на 100 тыс. населения.

Ранее Минздрав Карелии назвал симптомы нового штамма коронавируса.