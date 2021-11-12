Число заразившихся коронавирусом детей в Карелии достигло 9666

За минувшие сутки коронавирус поразил 48 детей в Карелии, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По данным на 22 ноября, за сутки коронавирус был выявлен у 48 детей в республике. Число инфицированных коронавирусом несовершеннолетних в республике увеличилось до 9666. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровел 61 ребенок. Число выздоровевших несовершеннолетних пациентов за время пандемии достигло 8170.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирусом были инфицированы 275 человек, зарегистрировано две смерти, выздоровел 251 пациент.