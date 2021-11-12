Число заразившихся коронавирусом детей в Карелии приближается к 10 тысячам

Только за минувшие сутки коронавирус поразил 32 ребенка в Карелии, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По данным на 29 ноября, за сутки коронавирус был выявлен у 32 детей в республике. Число инфицированных коронавирусом несовершеннолетних в республике увеличилось до 9969. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 54 ребенка. Число выздоровевших несовершеннолетних пациентов за время пандемии достигло 9637.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирусом были инфицированы 219 человек, зарегистрировано две смерти, выздоровели 237 пациентов.