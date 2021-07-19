Число заразившихся коронавирусом в Карелии превысило 54 тысячи

С начала пандемии коронавирус выявлен у 54079 жителей Карелии.

По данным на 20 июля, за сутки коронавирус был выявлен у 197 жителей республики, из них 194 непривитых. Заболели 184 человека, в состоянии средней тяжести находится 31 пациент и 15 госпитализированных тяжелые. Об этом сообщает министр здравоохранения Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

В ковид-центрах проходят лечение 715 больных коронавирусом, из них 9 крайне тяжелых, три пациента подключены к инвазивной ИВЛ, они не могут самостоятельно дышать.

Общее число инфицированных составляет 54079 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано еще три смерти от COVID-19 три. Общее число жертв коронавируса увеличилось до 689.

За сутки выздоровели еще 179 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 50421 человек.