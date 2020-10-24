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Число заразившихся коронавирусом в России превысило 1,5 млн

Новости. Общество
11:35, 25 Октября 2020
фото: © Владимир Гердо/ТАСС
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В России за сутки выявили 16 710 новых случаев коронавируса, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 16 710. За все время пандемии в стране зарегистрировано 1 513 877 пациентов с COVID-19.

В относительном выражении прирост, по данным штаба, за последние два дня составляет 1,1%.

В Москве за сутки выявили 4 455 новых заразившихся, в Санкт-Петербурге - 709, в Московской области - 491, в Нижегородской области - 396, в Ростовской области - 306.

Число летальных исходов из-за коронавируса в стране за сутки возросло на 229. Накануне от  COVID-19 умерли 296 человек. Всего с начала пандемии зарегистрировано 26 050 смертей от коронавируса. 

Число выздоровевших за сутки пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, составило 7 704. Всего от инфекции вылечились 1 138 522 пациента.

Доля выздоровевших сократилась до 75,2% от общего числа заразившихся.

Напомним, коронавирусная инфекция за минувшие сутки в Карелии выявлена у 100 человек, одна женщина скончалась.

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