Число заразившихся коронавирусом в России приближается к 11 миллионам

Только за последние сутки было зафиксировано более 33 тысяч новых случаев заражения, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 33 899 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 5 376 (15,9%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В стране нарастающим итогом зарегистрировано 10 899 411 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 9 925 855.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 22 920 человек.

По данным на 19 января, за сутки в России подтверждено 698 летальных исходов от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 323 376 пациентов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 19 января остается 1 029 130 человек.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено 335 новых случаев коронавирусной инфекции, зарегистрировано пять смертей от ковида, выздоровели 273 человек.