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Число заразившихся коронавирусом в России приближается к 13 миллионам

Новости. Общество
12:27, 07 Февраля 2022
фото: © Егор Алеев/ТАСС

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Только за последние сутки более 171 тысячи россиян заразились ковидом, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

За минувшие сутки в России выявлено 171 905 случаев COVID-19 в 85 регионах.

В стране нарастающим итогом зарегистрирован 12 982 023 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 10 624 954.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 55 683 человека.

По данным на 7 февраля, за сутки в России подтверждено 609 летальных исходов от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 336 023 пациента.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено более тысячи новых случаев коронавирусной инфекции, зарегистрировано четыре смерти от ковида, выздоровели 823 человека.

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