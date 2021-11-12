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Число заражений коронавирусом в России упало ниже 28 тысяч случаев за сутки

Новости. Общество
13:20, 17 Декабря 2021
фото: © Михаил Охлопков / ВК

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Число выявленных случаев COVID-19 в России продолжает снижаться — за минувшие сутки зафиксировано 27 743 случая, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 27 743 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 2 106 (7,6%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В стране нарастающим итогом зарегистрировано 10 159 389 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 8 914 225.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 37 437 человек.

По данным на 17 декабря, за сутки в России подтверждено 1 080 летальных исхода от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 295 104 пациента.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 17 декабря остаются 1 585 534 человека.

Напомним, в Карелии за сутки выявлены 197 новых случаев коронавирусной инфекции, зарегистрировано четыре смерти от ковида, выздоровели 211 человек.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-12-17 16:31:35
Спасибо партии за это!
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