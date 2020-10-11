Число заразившихся коронавирусом в России выросло за сутки на 13 592

О ситуации с заболеваемостью COVID-19 в России рассказали в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 13 592 человека, заболевших коронавирусной инфекцией.

Общее число заболевших коронавирусом в России на 12 октября составило 1 312 310 человек.

Выздоровели 1 024 235 пациентов, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 3 793 человека.

Всего зарегистрировано 22 722 летальных исхода, за последние сутки скончались 125 человек.

По данным Роспотребнадзора, на 12 октября проведено более 51,1 млн тестов на коронавирус, за сутки - 409 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 12 октября остается 266 125 человек.