Число заразившихся коронавирусом в России выросло за сутки на 7 867

Количество летальных исходов в стране возросло за сутки на 99, сообщили в оперштабе борьбе с COVID-19.

За минувшие сутки в России еще 7 867 человек заразились коронавирусом — общее число инфицированных в настоящий момент достигло 1 151 438.

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве — 2016, в Санкт-Петербурге — 227, в Подмосковье — 226, в Ростовской области — 188 и в Нижегородской области — 167. Меньше всего пациентов с коронавирусом выявили в Чечне — четыре человека. Отмечается, что 26,4 процента из числа новых зараженных не имели клинических проявлений болезни.

По последним данным, общее число инфицированных в России составляет 1 151 438. За сутки от вируса скончались 99 человек, а за все время — 20 324. Выздоровели — 3 068, а за все время — 943 218.

Напомним, число заболевших COVID-19 в Карелии выросло до 3896.