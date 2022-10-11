Число земельных участков под ИЖС в Карелии выросло в 1,5 раза

В Карелии за 11 месяцев выделено 2079 участков под жилищное строительство.

Об этом на совещании у главы республики сообщила министр имущественных и земельных отношений Янина Свидская.

По ее словам, многодетные семьи получили 355 земельных участков, что на 30% больше, чем в 2021 году.

«Правительством Карелии реализуется целый ряд мероприятий для увеличения территорий, возможных к предоставлению для жилищного строительства. Стоит выделить изменение генеральных планов населенных пунктов за счет включения земель сельхозназначения в границы населенных пунктов, снос руинированных объектов, комплексное развитие застроенных и новых территорий, а также проведение инвентаризации территорий и выявление пригодных для строительства участков, − отметила руководитель министерства.