Число жертв «ангарского маньяка» выросло до 91

Следствие завершило расследование еще одного уголовного дела в отношении уже осужденного на пожизненное заключение ангарского маньяка Михаила Попкова.
Дело об убийстве двух женщин в 2008 году направлено в суд. Попков, чей общий счет жертв по версии следствия составляет 91 человек, полностью признал свою вину.
Как рассказали в Следственном комитете, следственными органами СК России по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении Михаила Попкова. Дело было возбуждено в 2008 году по факту обнаружения тел двух женщин. Попков обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Попков вину в инкриминируемом деянии признал полностью. 61-летний обвиняемый в настоящее время находится под стражей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
По данным следствия, на счету Попкова 91 убийство и три покушения на убийство, добавили в СК.
Уголовное дело было возбуждено в 2008 году после обнаружения тел двух женщин. Как сообщили ТАСС в прокуратуре Иркутской области, преступление произошло в августе 2008 года на въезде в Ангарск. Попков, возвращавшийся на автомобиле, остановился для ремонта и встретил двух незнакомых молодых женщин.
— В рамках постоянной работы по раскрытию преступлений прошлых лет и на основании материалов дела, ввиду идентичности почерка злоумышленника, следователям удалось установить причастность Михаила Попкова к совершенному преступлению, — добавили в СК.
Михаил Попков уже был приговорен к пожизненному лишению свободы за серию убийств женщин в период с 1990 по 2010 годы. По данным следствия, на его счету 91 убийство и три покушения. Работая в дежурной части ангарской полиции, он высматривал жертв на ночных улицах, предлагая подвезти их на служебной машине. Тела его жертв с признаками сексуального насилия находили в пригородных лесах, на обочинах дорог и кладбищах.
