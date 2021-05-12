Число жертв коронавируса в Карелии превысило 500 человек

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в республике скончались еще три человека.

По данным оперштаба по борьбе с COVID-19 на 13 мая, в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции. В Питкярантской ЦРБ умер 69-летний житель деревни Ряймяля, в Республиканской инфекционной больнице скончались 74-летняя женщина и 72-летний мужчина– жители Петрозаводска. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии в Карелии умерли 502 человека.

За минувшие суки коронавирусная инфекция в республике выявлена у 46 человек. Из этого числа заболевших — 43 человек, из них 12 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

Общее число инициированных на сегодняшний день составляет 46297.

За сутки выздоровели еще 42 человека. Всего выписан по выздоровлению 44458 пациент.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7539,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3342,5 случая, по Северо-Западу — 5843,7.