Число жертв коронавируса в Карелии продолжает увеличиваться

За прошедшие сутки в республике от коронавируса скончался еще один человек.

За минувшие сутки зарегистрирована еще одна смерть от коронавируса. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1479 человек. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

На 11 апреля в Республике Карелия зарегистрированы 132525 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17333 ребёнка.

За прошедшие сутки выявлены 113 инфицированных (30- дети), из них непривитых — 89 (78,7%).

В ковидных стационарах получают лечение 314 пациентов, в состоянии средней тяжести — 283 человека, в тяжёлом — 28 (из них непривитых — 28).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 3 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 129273 человек, за последние сутки — 315.