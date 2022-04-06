Число жертв коронавируса в Карелии продолжает увеличиваться

За прошедшие сутки в республике от коронавируса скончался еще один человек.
За минувшие сутки зарегистрирована еще одна смерть от коронавируса. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1479 человек. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.
На 11 апреля в Республике Карелия зарегистрированы 132525 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17333 ребёнка.
За прошедшие сутки выявлены 113 инфицированных (30- дети), из них непривитых — 89 (78,7%).
В ковидных стационарах получают лечение 314 пациентов, в состоянии средней тяжести — 283 человека, в тяжёлом — 28 (из них непривитых — 28).
В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 3 крайне тяжёлых больных.
Выздоровели с начала пандемии 129273 человек, за последние сутки — 315.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание