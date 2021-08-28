Число жертв коронавируса в Карелии увеличилось до 773 человек

За минувшие сутки зарегистрировано еще три смерти от коронавирусной инфекции в республике, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 29 августа за сутки подтвердили три смерти от COVID-19. Таким образом общее число смертей от коронавируса возросло до 773. Об этом сообщает министр здравоохранения Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За сутки коронавирус был выявлен у 169 жителей Карелии, из них все 169 не были привиты. Заболели 166 человек, в состоянии средней тяжести находятся 34 пациента, трое — в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом, подключен к ИВЛ.

В ковид-центрах проходят лечение 573 человека, из них 6 крайне тяжелых, один из которых находится на инвазивной ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 60784 человека.

За сутки выздоровели еще 174 пациента. Всего выписанных по выздоровлению 57378 человек.