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Число жертв коронавируса в России превысило 190 тысяч

Новости. Общество
13:04, 09 Сентября 2021
фото: © Сергей Бобылев / ТАСС

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За минувшие сутки в России зарегистрировано еще 794 смерти от COVID-19, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За сутки в России выявлено 18 380 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 375 (7,5%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 7 084 284 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 6 340 151.

За прошедшие сутки выздоровели 19 639 человек.

За сутки зарегистрировано 794 смерти. Число летальных случаев, таким образом, увеличилось до 190 376.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 182,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 422 тысячи тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 9 сентября остаются 1 129 592 человека.

Напомним, за сутки коронавирус был выявлен у 136 жителей Карелии, зарегистрировано 4 летальных исхода. Всего с начала пандемии заболели 62359 человек, умерли 805 пациентов.

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