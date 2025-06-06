Число жертв наводнения в Техасе достигло 80 человек

Ожидается, что эта цифра может еще вырасти.

По последним данным CNN, в результате сильного наводнения в центральной части Техаса погибли минимум 80 человек, среди жертв — 28 детей. Оно было вызвано сильными дождями и разливом реки Гуадалупе.

Наводнение в округе Керр началось 4 июля. Оно было вызвано сильными дождями и разливом реки Гуадалупе.

Сильнее всего пострадал округ Керр, где подтверждена гибель минимум 68 человек. Уточняется, что еще 10 подростков и 1 взрослый в этом округе числятся пропавшими без вести. Президент США Дональд Трамп объявил в округе режим чрезвычайной ситуации.

Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что все силы, включая национальную гвардию, направлены на борьбу с последствиями стихии. По прогнозам, под угрозой затопления находятся более 500 тысяч жителей региона. Напомним, что ранее сообщалось о 68 погибших.