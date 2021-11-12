Число жертв пандемии коронавируса в России приближается к 300 тысячам

Всего в стране за время пандемии COVID-19 скончались 299 249 человек, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

По данным на 21 декабря, за сутки в России подтверждено 1 027 летальных исходов от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 299 249 пациентов.

За последние сутки в России выявлено 25 907 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 877 (7,2%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В стране нарастающим итогом зарегистрировано 10 267 719 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 9 055 199.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 40 219 человек.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 21 декабря остается 1 514 421 человек.

Напомним, в Карелии за сутки выявлены 195 новых случаев коронавирусной инфекции, зарегистрировано четыре смерти от ковида, выздоровели 213 человек.