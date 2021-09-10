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Число жертв пандемии коронавируса в России приближается к двумстам тысячам

Новости. Общество
12:22, 13 Сентября 2021
фото: © Сергей Бобылев / ТАСС

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За минувшие сутки в России было зарегистрировано еще 719 смертей от COVID-19, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За сутки в России выявлено 18 178 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 366 (7,5%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 7 158 248 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 6 402 126.

За прошедшие сутки выздоровели 12 469 человек.

За сутки зарегистрировано 719 смертельных исходов. Число летальных случаев, таким образом, увеличилось до 193 468.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 184 миллионов лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 357 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 13 сентября остаются 1 127 833 человека.

Напомним, за сутки коронавирус был выявлен у 136 жителей Карелии, зарегистрирован один летальный исход. Всего с начала пандемии заболели 62928 человек, умерли 811 пациентов.

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