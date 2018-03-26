Число жертв пожара в Кемерово возросло до 53

Число погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово выросло до 53.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

"На месте пожара обнаружены тела 53 человек", — сказал собеседник агентства.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения. По делу о пожаре в ТЦ задержали четырех человек.

В больницах Кемерово остаются 12 пострадавших, еще 36 человек отпущены на амбулаторное лечение. Более десяти человек на данный момент числятся пропавшими без вести.

Глава МЧС Владимир Пучков сообщил, что очаг возгорания до сих пор не установлен, сообщает "Лайф". По данным издания, стены помещений ТЦ были обиты горючим пластиком, выделяющим при нагревании едкий и опасный дым.

Семьи погибших получат по 1 млн рублей.

В списках пропавших без вести на пожаре числятся сразу восемь детей из небольшого посёлка Трещевский Кемеровской области. Это ученики 5 "А" класса местной школы. Педагоги и родители решили поздравить ребят с началом весенних каникул поездкой в областной центр. Известно, что спаслась классная руководительница. В момент начала пожара женщины попросту не было в кинозале — она решила прогуляться по торговому центру.

По числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).