Число жителей Карелии, имеющих право на выплаты на детей от 3 до 7 лет, станет больше

С 1 апреля вносятся изменения в правила для назначения ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет.
Согласно постановлению правительства РФ, вносятся изменения в правила комплексной оценки нуждаемости семей для назначения социальных выплат. Об этом сообщили в правительстве республики.
Так, из комплексной оценки нуждаемости исключается следующее имущество:
• жилая недвижимость, находящаяся под арестом, и транспортные средства, находящиеся в розыске или под арестом;
• транспорт и имущество, приобретенное за счет средств целевой поддержки.
Кроме того, при оценке нуждаемости не будут учитываться:
• целевые средства (гранты, субсидии), полученные на развитие собственного дела;
• компенсации из средств материнского капитала на целевые расходы (например, компенсация оплаты специализированных услуг для детей с инвалидностью или компенсация расходов на реконструкцию жилого дома);
• налоговые вычеты и целевые средства, полученные в рамках государственной поддержки для приобретения имущества.
С 1 апреля не нужно подтверждать отсутствие доходов женщинам, обратившимся за выплатами на детей на 12 неделе беременности и позднее, или если не менее 6 месяцев в расчетном периоде женщина была беременна.
После введения новых правил заявление на выплаты можно будет подать повторно, если ранее был получен отказ.
По вопросам, связанным с назначением ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет, необходимо обращаться в Отделения по работе с гражданами Центра социальной работы Республики Карелия по месту жительства.
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