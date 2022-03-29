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Число жителей Карелии, имеющих право на выплаты на детей от 3 до 7 лет, станет больше

Новости. Общество
13:10, 30 Марта 2022
фото: © iStock

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С 1 апреля вносятся изменения в правила для назначения ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет.

Согласно постановлению правительства РФ, вносятся изменения в правила комплексной оценки нуждаемости семей для назначения социальных выплат. Об этом сообщили в правительстве республики.

Так, из комплексной оценки нуждаемости исключается следующее имущество:

• жилая недвижимость, находящаяся под арестом, и транспортные средства, находящиеся в розыске или под арестом;

• транспорт и имущество, приобретенное за счет средств целевой поддержки.

Кроме того, при оценке нуждаемости не будут учитываться:

• целевые средства (гранты, субсидии), полученные на развитие собственного дела;

• компенсации из средств материнского капитала на целевые расходы (например, компенсация оплаты специализированных услуг для детей с инвалидностью или компенсация расходов на реконструкцию жилого дома);

• налоговые вычеты и целевые средства, полученные в рамках государственной поддержки для приобретения имущества.

С 1 апреля не нужно подтверждать отсутствие доходов женщинам, обратившимся за выплатами на детей на 12 неделе беременности и позднее, или если не менее 6 месяцев в расчетном периоде женщина была беременна.

После введения новых правил заявление на выплаты можно будет подать повторно, если ранее был получен отказ.

По вопросам, связанным с назначением ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет, необходимо обращаться в Отделения по работе с гражданами Центра социальной работы Республики Карелия по месту жительства.

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