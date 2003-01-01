Чистящие средства при уборке могут повысить риск развития рака

Использование агрессивных чистящих средств во время уборки может повышать риск развития онкологических заболеваний, предупреждают эксперты.
Как сообщает «РИА» со ссылкой на «The Mirror», химические вещества в составе бытовой химии загрязняют воздух в помещениях и представляют опасность для здоровья.
Эксперты выделяют три основные группы опасных веществ:
— Формальдегид (содержится в консервантах чистящих средств) — признан канцерогеном для человека.
— Фталаты (в ароматизированных средствах) — могут влиять на гормональную систему.
— Летучие органические соединения — вызывают респираторные проблемы. Особенно опасна уборка такими средствами в ванной комнате — закрытом помещении с плохой вентиляцией.
Для снижения риска следует перейти на экологичные средства или домашние альтернативы (сода, уксус), тщательно изучение состава бытовой химии.
Обязательное проветривание во время и после уборки (не менее 30 минут).
Напомним, врачи выявили рак у 2,5 тысяч жителей Карелии во время диспансеризации.