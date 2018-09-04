Акция "Чистое Онего" ждёт экологов-волонтеров

В Петрозаводске, Прионежском, Медвежьегорском и других прибрежных с Онежским озером районах 8 сентября пройдет экологическая акция "Чистое Онего".

Организатором акции выступает карельское отделение Общероссийского народного фронта. Партнер "Чистого Онего" - АО "Прионежская сетевая компания".

Впервые акция "Чистое Онего" прошла в 2017 году. Тогда участниками акции и волонтерами было вывезено с берегов озера более 3 тонн мусора.

В нынешнем году "Чистое Онего" продолжится. Только в Прионежском районе намечены четыре участка, на которых скопилось много мусора, в том числе и крупногабаритного.

Всех желающих принять участие в акции организаторы будут ждать 8 сентября на площади Ленина у Вечного огня в 10 часов утра. Там будут стоять автобусы, которые доставят всех желающих к местам уборки.

Приходите и поддержите акцию.