Чистота на «Гиперборее-2026» обеспечена усилиями Кондопожского ДРСУ

В Петрозаводске завершился Международный фестиваль-конкурс «Гиперборея-2026». Поддержание чистоты на территории праздника обеспечивали сотрудники Кондопожского ДРСУ.

В рамках подготовки к мероприятию бригады предприятия под руководством мастера Ирины Птицыной (на первом фото в центре) провели комплекс работ на набережной Онежского озера.

Была выполнена расчистка прибрежной линии и велодорожки от снега, расширены пешеходные зоны, восстановлены декоративные элементы городской среды и приведены в порядок скамейки.

Также была организована уборка парков и скверов от мусора и посторонних предметов. В результате территория приобрела аккуратный внешний вид, который по достоинству оценили и горожане, и гости города.

Кроме того, ДРСУ оказало безвозмездную помощь организаторам мероприятия, предоставив мини-погрузчик Bobcat для выполнения подготовительных работ по созданию снежных и ледовых скульптур, а также поддержания порядка в рабочих зонах.

Добавим, что Кондопожское ДРСУ занимается не только уборкой дорог и тротуаров Петрозаводска, но и поддерживает порядок на объектах благоустройства. Так, оперативно производятся расчистка от снега и льда дорожек, переходных мостиков и лестниц, а также профилактическая обработка дорожных покрытий противогололедными средствами.

Особенное внимание уделяется приведению в порядок детских игровых зон и спортивных сооружений для обеспечения соблюдения норм безопасности. Дополнительно производится качественная очистка прибрежных территорий около родников, противопожарных водоемов и причальных пирсов от снега, загрязнений и бытового мусора. Мероприятия организованы во всех жилых районах города.