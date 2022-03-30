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Неравнодушных жителей Петрозаводска призывают убрать ближайшие контейнерные площадки

Новости. Общество
14:33, 25 Апреля 2022
фото: ООО «КЭО»

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Регоператор объявляет акцию «Всеобщий субботник», которая продлится до 10 мая.

С наступлением тепла на контейнерных площадках начинают проглядывать «подснежники» — груды бытового мусора, который кто-то не донес до контейнера, а также свалки строительных отходов и автомобильных шин, хотя их запрещено там складировать.

В связи с этим региональный оператор ООО «КЭО» объявляет акцию «Всеобщий субботник», которая продлится с 30 апреля по 10 мая.

Приглашаем всех жителей Карелии принять участие в акции. Для этого достаточно навести порядок на ближайшей контейнерной площадке, которой вы обычно пользуетесь.

Просим складировать твердые коммунальные (бытовые) отходы (ТКО) в контейнеры, крупногабаритные отходы (КГО) (старую мебель, технику) — в специальные отсеки для КГО либо рядом с контейнерами.

Убедительная просьба не размещать в контейнерах строительные и прочие отходы, не относящиеся к ТКО, а также шины и ветки, это может привести к поломке мусоровоза! Аккуратно складируйте такие отходы рядом с контейнерной площадкой.

Необходимо отметить, что региональный оператор ООО «КЭО» вывозит ТКО из контейнеров по графику, при этом содержание самой контейнерной площадки, включая ее уборку — это зона ответственности ее собственника: либо органа местного самоуправления, либо управляющей компании.

Однако даже при регулярной работе дворников беспорядка не избежать, если сорить вокруг и не доносить пакеты с мусором до контейнеров. Отходы образуются у каждого человека, и от нас с вами зависит, будем ли мы жить в чистоте или в грязи.

Коллектив ООО «КЭО» также примет участие в субботниках, наши сотрудники выйдут на уборку своих контейнерных площадок.

Приглашаем всех жителей Карелии принять участие в акции! На все ваши вопросы мы готовы ответить по тел. 8 (8142) 28-28-14 или по электронной почте info@rotko10.ru

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