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Новости. Экономика
12:59, 24 Августа 2018

"Чистый город" вышел на скорости 4G МегаФона

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Компания "МегаФон" запустила новые базовые станции стандарта 4G/ LTE в Петрозаводске: в новом микрорайоне "Чистый город" (Древлянка-8) и СНТ "Лососинка".

Еще несколько тысяч горожан, проживающих здесь, получили доступ к скоростям мобильного интернета, в несколько раз превышающим возможности предыдущего поколения сети.

"В столице Карелии мы запустили сеть четвертого поколения еще в 2014 году, в настоящее время 4G-интернет есть практически на всей территории Петрозаводска. Поэтому при дальнейшем развитии сети первоочередное внимание уделяется новым жилым микрорайонам. Растет город – растет вместе с ним и наша инфраструктура", – рассказывает технический руководитель Карельского отделения компании "МегаФон" Сергей Кожевников.

С запуском базовых станций стандарта 4G/LTE абонентам "МегаФона" в "Чистом городе" и СНТ "Лососинка" стал доступен мобильный интернет на высоких скоростях, позволяющий с большим комфортом работать с "тяжелым" контентом и просматривать онлайн-видео высокого качества.

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