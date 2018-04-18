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Новости. Общество
13:15, 18 Апреля 2018

Читатели "Столицы на Онего" давно не реагируют на курсы валют и рубля

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Так показал опрос.

11 апреля в первые минуты после открытия торгов на Московской бирже курс евро вырос более чем на два рубля к закрытию предыдущей сессии — до 80,14 руб. Курс доллара также вырос — более чем на полтора рубля к закрытию, до 64,76 руб.

После заявления президента США Дональда Трампа, пригрозившего России нанести удар по Сирии, курс рубля снова начал падать.

Мы интересовались у читателей: а как вы отреагировали на очередной обвал рубля?

В результате в опросе приняли участие 846 человек, большинство из которых – 729 (86%) сообщили, что они уже давно не реагируют на курсы валюты и рубля.

Из оставшихся респондентов – 41 (4%) человек решил, что приобретет валюту на случай, если рубль продолжит падать; 38 забрали свои вклады из банка и 37 - вложили рубли в дорогую покупку, пока цены не повысились.

 

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Нужно ли переименовать улицу Халтурина в Петрозаводске?


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