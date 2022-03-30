Читатели «Столицы на Онего» рассказали, каким источникам информации они доверяют

В опросе приняли участие более 500 человек.

На вопрос, каким источникам информации вы больше доверяете, ответили 525 человек, большинство из которых — 137 (26%) признались, что никому и ничему не верят.

Чуть меньшее количество респондентов — 96 (18%) — доверяют только конкретным людям и очевидцам.

Группа из 87 (16%) участников опроса выбрала вариант ответа: «Закрытые» интернет-СМИ.

Информации из телеграм-каналов, соцсетей доверяют 80 респондентов (15%), еще 67 человек (12%) отдали голос за интернет-СМИ, 56 (10%) — за телевидение, радио.

Ну, а «Сарафанное радио» в качестве источника информации воспринимают лишь 2 опрошенных (0%).