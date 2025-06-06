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Чиж, Niletto, память о Горшке и 45 тысяч зрителей: как завершился фестиваль «Воздух Карелии»

Новости. Культура
19:00, 16 Июня 2025
фото: © Людмила Корвякова

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На прощальном дне фестиваля завершающим штрихом стали выступления 19 артистов и музыкальных групп.

Среди закрывающих фестиваль 15 июня были Niletto, «Три дня дождя», «Чиж& Co» и многие другие. На четвёртый день присутствовало около 12 тысяч человек, которые провели вместе последние часы юбилейного фестиваля.

Суммарно за четыре дня более 45 тысяч зрителей побывали на «Воздухе Карелии», что, конечно же, рекорд и, к счастью, не единственный. Фестиваль 2025 года вместо привычных трёх дней проходил четыре, вместо двух полноценных сцен было три и 72 участника.

Журналисты и фотокор «Столицы на Онего» побывали на всех четырех днях. Читайте финальный материал о том, как прошло закрытие фестиваля и что сказал в финале продюсер «Воздуха Карелии» Максим Мазуровский.

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