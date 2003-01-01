Член Общественной палаты Карелии задержан за развратные действия с детьми

В Карелии задержан Леонид Зябкин, член Общественной палаты Карелии, зампредседателя КРОО «Патриотическое движение «Карельский фронт», командир поискового отряда «Феникс», клуба «Энергия», руководитель центра первой помощи «Авиценна».

Как стало известно «Столице на Онего», Леонид Зябкин был задержан и арестован еще в прошлую пятницу, 22 августа. Ему предъявлены серьезные обвинения, а именно статья 135 УК РФ — развратные действия, совершенные в отношении несколько несовершеннолетних. Речь идет именно о нескольких детях.

Леонид Зябкин — известный костомукшский поисковик. Минувшим летом он рассказывал о своих экспедициях в своем ТГ-канале «Дневник карела». На видео много несовершеннолетних. В Следственном комитете Карелии не комментируют данную информацию. Однако, по нашим данным, его задержание и эти экспедиции могут быть связаны.

Добавим, что в паблике Общественной палаты говорится, что Леонид Зябкин активно и успешно занимается патриотическим и гражданским воспитанием детей и молодежи, проводит встречи с детьми и молодежью, реализует проекты патриотической тематики.