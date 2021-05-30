Член общественной палаты России предложили ввести норму покупки алкоголя в одни руки

В России предложили ввести норму, по которой каждый гражданин в одни руки не сможет приобрести больше пяти литров алкоголя в год.

С таким предложением выступил член Общественной палаты России и руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, пишет «Лента.ру».

По его словам, основываясь на нормах, выстроенных медицинским сообществом, необходимо определить допустимый литраж, который россиянин может купить для себя.

«У Всемирной организации здравоохранения есть четкое определение, что свыше, например, пяти-шести литров алкоголя в год на душу населения — это уже вымирание», — объяснил общественник.

Также Химзаев предложил ряд мер, которые, на его взгляд, позволят сократить объемы контрафактного алкоголя, в частности, вывод специализированных магазинов из населенных пунктов и полная государственная монополия продажи спиртного.