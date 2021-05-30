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Член общественной палаты России предложили ввести норму покупки алкоголя в одни руки

Новости. Общество
20:40, 30 Мая 2021
фото: © AP Photo/Doug McSchooler

В России предложили ввести норму, по которой каждый гражданин в одни руки не сможет приобрести больше пяти литров алкоголя в год.

С таким предложением выступил член Общественной палаты России и руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, пишет «Лента.ру».

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По его словам, основываясь на нормах, выстроенных медицинским сообществом, необходимо определить допустимый литраж, который россиянин может купить для себя.

«У Всемирной организации здравоохранения есть четкое определение, что свыше, например, пяти-шести литров алкоголя в год на душу населения — это уже вымирание», — объяснил общественник.

Также Химзаев предложил ряд мер, которые, на его взгляд, позволят сократить объемы контрафактного алкоголя, в частности, вывод специализированных магазинов из населенных пунктов и полная государственная монополия продажи спиртного.

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Комментарии

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Изя
2021-05-30 21:53:44
Очередной идиот . :)
кир
2021-05-30 20:43:06
Какую цивилизацию вы создали?
Гость
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