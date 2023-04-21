В Петрозаводске будут судить члена банды, пойманного с двумя килограммами наркотиков

Уголовное дело о незаконном сбыте синтетических наркотиков направлено в суд, сообщили в прокуратуре республики.

Как уточнили в ведомстве, было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего петрозаводчанина. Его обвиняют в незаконном сбыте наркотиков и в покушении на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой.

По версии следствия, в ноябре прошлого года обвиняемый вступил в организованную группу, в составе которой путем передачи из рук в руки и через «закладки» распространял наркотики в карельской столице. При этом петрозаводчанин уже был осужден в марте того же года к условному лишению свободы за незаконный сбыт наркотиков.

В январе 2023 года юноша был задержан сотрудниками полиции после размещения «закладки» в одном из районов города. Обнаруженный при нем метилэфедрон общей массой более 2 килограммов был изъят.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд.