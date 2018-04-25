Члены профсоюзной организации отделались "условкой" за вымогательство 14 млн у "Карельского окатыша"

Костомукшский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух руководителей альтернативной профсоюзной организации, обвиняемых в покушении на мошенничество, сообщает прокуратура Карелии.

По версии следствия, с ноября по декабрь 2016 года два представителя альтернативной профсоюзной организации "Справедливость" потребовали от руководства компании передать им 14 миллионов рублей за прекращение деятельности профсоюзов, действующих на предприятии.

В ходе встречи обвиняемые предоставили руководству предприятия фиктивные сведения о прекращении деятельности профсоюзной организации и были задержаны.

Суд назначил обоим подсудимым наказание в виде условного лишения свободы на срок 3 года с испытательным сроком 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.