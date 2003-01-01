ЧП в Сегеже: рабочий упал с лесов во время ремонта школы

В Сегеже рабочий получил тяжелые травмы при падении с лесов в школе №4.

В субботу, 9 августа, в Сегеже произошел инцидент на ремонте школы №4. Около 13:00 рабочий сорвался со строительных лесов. Пострадавший с тяжелыми травмами госпитализирован, об этом рассказали в издании «Фактор».

По данным издания, правоохранительные органы подтвердили факт происшествия. Точные обстоятельства инцидента устанавливаются.

Отдельно напомним, что 8 августа при строительстве часовни Фаддея на площади Кирова в Петрозаводске упал рабочий-доброволец. Им оказался оператор местной телекомпании. На данный момент он также находится в больнице с травмами.