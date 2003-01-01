Реклама на сайте
Кинотетрис
«На ярком солнце»: французский киношедевр с Аленом Делоном вновь покоряет мировой прокат
08 августа, 16:40 Статьи
Тема недели
Фабрика Скандия: как карельская мебель вышла на цифровой уровень
08 августа, 13:08 Статьи
Обществоведение
Жильцы восьми девятиэтажек в Костомукше несколько месяцев живут без лифтов
07 августа, 11:40 Статьи
Новости

ЧП в Сегеже: рабочий упал с лесов во время ремонта школы

20:30

Мужчина, бродивший в крови по ночному Петрозаводску, скончался

19:30

Рабочий упал с лесов на строительстве часовни в Петрозаводске

19:00

Жительница Петрозаводска в порыве гнева ударила мужчину ножом в челюсть

18:00

Ливневые дожди с грозами и до +25 ℃ прогнозируют в Карелии 11 августа

17:00

Люди пострадали в ночном ДТП в Прионежском районе

16:00

Расписание электрички в Карелии изменится

15:00

Старинную финскую школу в Лахденпохье продают за 45 миллионов рублей

14:00

В Минздраве ответили на жалобы жителей Пудожского района по поводу состояния одного из ФАПов

13:00

Жителей Карелии предупредили о возможных отключениях света

12:00

Водитель — самая востребованная профессия Карелии

11:30

Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину в черной куртке и серых штанах

11:00

Мошенники украли 6,3 миллиардов рублей у жителей России за последние три месяца

10:30

У жительницы Кондопоги мошенники украли более 900 тысяч рублей

10:00

Для тушения пожаров в Медвежьегорске будут использовать экскаватор

09:30

В центре Белграда обнаружили британскую авиабомбу времён Второй мировой войны

09:00

В Госдуме предложили отменить домашние задания в школах

08:30

Корабль «Crew Dragon» с российским космонавтом на борту вернулся на Землю

08:00

С балкона пятого этажа в Петрозаводске выпал маленький котёнок

23:40

Стали известны имена победителей забега в гору на «Кургане»

22:55

Горящий дом в Олонецком районе потушили менее чем за полчаса

21:25

Пенсионер из Петербурга перевёл мошенникам более 200 тысяч рублей во время отдыха в Карелии

20:55

В Шёлтозере сгорела квартира в жилом доме

19:50

Мужчина с окровавленным горлом ходил по улицам Петрозаводска и звал на помощь

18:40

Переменная облачность и до +23 °C ожидается в Карелии 10 августа

17:20

9 августа в России впервые отмечается День окончания Ленинградской битвы

16:45

Две иномарки столкнулись возле Чапаевского путепровода в Петрозаводске

15:45

Турнир по пляжному самбо, игра в дартс и спринт в гору: что ждёт петрозаводчан на фестивале «Ночь физкультурника»

14:50

Умер народный артист России Иван Краско

13:00

На заводе в Башкирии прогремел мощный взрыв

12:20

Пьяный пловец из Петрозаводска едва не утонул при попытке пересечь Онежское озеро

11:30

В Онежском озере спасли оставшихся без вёсел мужчин

10:30

На лесной дороге в Пряжинском районе перевернулся автомобиль — есть пострадавшие

09:30

Стало известно о состоянии пострадавших на канатной дороге в Нальчике

09:00

Фермеры на севере Карелии купили осла с мультяшным именем

08:30

Жителей Петрозаводска зовут на Онежскую зарядку

08:00

Врач назвал основную причину смертности в России

07:30

Открыто движение по арочному мосту в Пряжинском районе

00:10
ЧП в Сегеже: рабочий упал с лесов во время ремонта школы
Сегодня 20:30 Происшествия
Поделиться

В Сегеже рабочий получил тяжелые травмы при падении с лесов в школе №4.

фото: © МКОУ СОШ 4 г. Сегежа

В субботу, 9 августа, в Сегеже произошел инцидент на ремонте школы №4. Около 13:00 рабочий сорвался со строительных лесов. Пострадавший с тяжелыми травмами госпитализирован, об этом рассказали в издании «Фактор».

По данным издания, правоохранительные органы подтвердили факт происшествия. Точные обстоятельства инцидента устанавливаются.

Отдельно напомним, что 8 августа при строительстве часовни Фаддея на площади Кирова в Петрозаводске упал рабочий-доброволец. Им оказался оператор местной телекомпании. На данный момент он также находится в больнице с травмами.

Обсудить (0) в ленту
В «Talojarvi. Город у воды» завершается строительство еще одного дома
Гражданам России и Белоруссии запретят заключать сделки с недвижимостью в Финляндии
Ожирение в Карелии достигло масштабов эпидемии

Пятая часть тех, кто прошел диспансеризацию, имеют признаки ожирения, рассказали в Минздраве Карелии.

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение