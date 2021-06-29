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Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в приграничном районе Карелии

Новости. Общество
15:58, 30 Июня 2021
фото: © Минприроды Карелии

МЧС Карелии предупреждает о пожарной опасности 5 класса в Суоярвском районе.

По информации карельского Гидрометцентра, с 1 июля в Суоярвском районе ожидается чрезвычайная пожарная опасность 5 класса (по региональной шкале).

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию и вам нужна помощь пожарных или спасателей — единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона «112», в случае пожара с мобильного телефона по номеру «101», со стационарного телефона «01».

Действует телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Карелия 8(8142)79-99-99.

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Комментарии

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кир
2021-06-30 16:15:45
Подожгут лес, - сказал кот. Они всегда это делают, а им ничего за это не бывает.
Гость
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