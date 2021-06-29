Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в приграничном районе Карелии

МЧС Карелии предупреждает о пожарной опасности 5 класса в Суоярвском районе.

По информации карельского Гидрометцентра, с 1 июля в Суоярвском районе ожидается чрезвычайная пожарная опасность 5 класса (по региональной шкале).

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию и вам нужна помощь пожарных или спасателей — единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона «112», в случае пожара с мобильного телефона по номеру «101», со стационарного телефона «01».

Действует телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Карелия 8(8142)79-99-99.