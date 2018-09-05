Что будет с северными льготами после повышения пенсионного возраста, рассказал Левин

Управляющий отделением Пенсионного фонда по Карелии Николай Левин рассказал о будущем северных льгот после повышения пенсионного возраста в стране.

По словам Левина, северные льготы должны учитываться при проведении в стране пенсионной реформы.

"Если общеустановленный возраст выхода на пенсию у мужчин 65 лет по тем поправкам, которые, возможно, будут приняты; будет право выхода на пенсию у мужчин в 60 лет. У женщин при общеустановленном праве выхода на пенсию в 60 лет льгота позволит выйти в 55 лет", - сказал он.

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