11:58, 05 Сентября 2018
Что будет с северными льготами после повышения пенсионного возраста, рассказал Левин
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Управляющий отделением Пенсионного фонда по Карелии Николай Левин рассказал о будущем северных льгот после повышения пенсионного возраста в стране.
По словам Левина, северные льготы должны учитываться при проведении в стране пенсионной реформы.
"Если общеустановленный возраст выхода на пенсию у мужчин 65 лет по тем поправкам, которые, возможно, будут приняты; будет право выхода на пенсию у мужчин в 60 лет. У женщин при общеустановленном праве выхода на пенсию в 60 лет льгота позволит выйти в 55 лет", - сказал он.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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