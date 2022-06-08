Что будут делать «ПКС-Тепловые сети», пока в домах нет горячей воды?

За две недели работники АО «ПКС-Тепловые сети» осмотрят около 500 километров сетей.

22 июня «ПКС-Тепловые сети» приступают к испытаниям в большинстве районов города: горячую воду отключат в Центре, Сулажгоре, на Октябрьском и Первомайском проспектах, Кукковке, Древлянке, Перевалке, в районах Радиозавод, Рыбка и Пятый поселок.

Эти четырнадцать дней нужны не только для проведения испытаний на сетях, опрессовки и устранения возникших повреждений, АО «ПКС-Тепловые сети» в рамках инвестиционной программы планирует реконструкцию тепловых камер на пересечении улиц Дзержинского и Свердлова и реконструкцию камеры на улице Дзержинского (около ТРЦ «Макси»). В пределах тепловых камер заменят магистральные трубопроводы. Также АО «ПКС-Тепловые сети» продолжает работы по модернизации сетей на улицах Красноармейская и Соломенская.

Возобновление подачи горячей воды планируется 6 июля. До этой даты работники АО «ПКС-тепловые сети» будут работать в усиленном режиме, выполняя профилактические и ремонтные работы.