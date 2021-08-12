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Что делают работодатели с сотрудниками, отказавшимися от вакцинации: результаты опроса

Новости. Общество
16:42, 16 Августа 2021
фото: © freepik

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Подавляющее большинство руководителей российских компаний столкнулись с отказами сотрудников вакцинироваться без отводов на основе медицинских противопоказаний.

Лишь в 8,3% компаний никто не отказался вакцинироваться.

Это следует из результатов опроса HR-специалистов более 900 российских компаний, на которых распространяется требование об обязательной вакцинации. Опрос среди своих пользователей провел сервис «Актион Кадры и HR» (входит в группу «Актион»), данные исследования есть в распоряжении Forbes.

Компании по-разному реагируют на отказы. Почти половина организаций пока не знает, что делать с такими сотрудниками, и будет дожидаться окончания прививочной кампании. В каждой третьей не применяли санкции к «отказникам» и закрыли 60% квоту другими сотрудниками. Около 16% HR-специалистов признались, что их компании отстранили от работы отказавшихся привиться сотрудников, а около 5% организаций даже уволили «отказников», хотя формально это незаконно. 

Подавляющее большинство респондентов опроса сообщили, что руководящий состав привился полностью или частично. В 57,5% организаций прививки сделали директор, управляющие и топ-менеджеры, в 40,4% компаний вакцинировалась часть руководителей.

Более чем у половины опрошенных HR-специалистов сложилось негативное отношение к обязательной вакцинации. Они считают, что каждый человек должен самостоятельно решать, нужно ли ему прививаться. 21,4% респондентов отнеслись к требованию положительно, еще 21% — нейтрально. «Компании, для которых вакцинация внезапно стала принудительной, предсказуемо отнеслись к ней без энтузиазма, — интерпретирует результаты исследования эксперт „Актион Кадры и HR“ Александра Борисова. — Работников прививали „для отчета“ — надо было по возможности выполнить требования врачей и властей. Отсюда и выбор мотивации в сторону санкций, а не поощрений».

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