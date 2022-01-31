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Что делать, если подошел срок поверки счетчика?

Новости. Общество
15:57, 01 Февраля 2022

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Как узнать, что пришло время выполнить периодическую поверку или замену счетчика воды?

Срок поверки можно посмотреть в техническом паспорте индивидуального прибора учета или в акте ввода счетчика в эксплуатацию, который был оформлен при первичной установке счетчика или его замене. ООО «КРЦ» и АО «ПКС-Водоканал» в своих квитанциях за месяц предупреждают потребителей о необходимости поверить счетчик. О сроках поверки прибора учета вы также можете узнать по телефону Центра Единого Обслуживания 56-04-31. По телефону вам достаточно назвать номер лицевого счета, и голосовой помощник предоставим вам всю необходимую информацию.

Что делать, если время поверки подошло? Обратиться к юридическому лицу, которое имеет право выполнить метрологическую поверку прибора учета расхода воды. Для того, чтобы поверить счетчик, его не нужно снимать – мастер делает контрольный пролив воды через эталонный поверочный прибор. Если счетчик исправен, вам выдадут документ на право пользоваться этим прибором в течение шести лет с даты проведения поверки и оформления акта ввода прибора учета в эксплуатацию. Если счетчик вышел из строя, его необходимо поменять. Кстати, поменять счетчик вы можете сами, но вот сделать опломбировку и оформить акт ввода в эксплуатацию должна будет ресурсоснабжающая компания или ее официальный представитель.

Для удобства клиентов ООО «КРЦ» принимает заявки на поверку и замену счетчиков дистанционно, приходить лично для оформления заявки не нужно. Стоимость услуг ООО «КРЦ»:

  • Поверка счетчика холодной или горячей воды – 800 рублей. Вам оформят все необходимые документы для ввода счетчика в эксплуатацию и передадут их в вашу управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию.
  • Замена и опломбировка счетчика холодной или горячей воды с учетом стоимости самого счетчика и оформления всех документов – 1800 рублей.

Если вы заказали поверку счетчика у ООО «КРЦ», но по каким-то причинам прибор учета не пройдет метрологическую проверку, платить за поверку вам не придется, в таком случае вы оплатите только замену счетчика.

Для того, чтобы оформить заявку в ООО «КРЦ», позвоните по телефону 56-04-31. Также вы можете написать письмо на электронный адрес krc-feedback@rks.karelia.ru.

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