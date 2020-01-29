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Что делать, если вам испортили автомобиль из-за "неправильной" парковки

Новости. Общество
12:51, 30 Января 2020
фото: © Столица на Онего
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Участковый полиции Петрозаводска рассказал, что делать, если неизвестные повредили вам автомобиль, посчитав, что вы припарковали его неправильно, а также объяснил, как не стать фигурантом уголовного дела и не испортить из-за минутной агрессии жизнь себе и своим детям.

Думаю, каждый водитель, независимо от возраста и стажа вождения, сталкивался с проблемой отсутствия мест для парковки. Днем мы ищем места для машин в центре Петрозаводска, под вечер разъезжаемся по спальным районам, где нас ждет та же самая проблема, и не бывает такого, что все водители припарковались идеально, никому не помешав, путь не перекрыв, место в чужом дворе не заняв.

Власти города строят планы по организации платных парковок и подземных паркингов, но пока все остается на бумаге, а люди продолжают биться за клочок земли для своего авто.

В памяти у многих драка в 2015 году, когда Роман Максимихин до полусмерти избил своего соседа, который перекрыл ему выезд с парковки. Тогда суд отправил неуравновешенного водителя в колонию общего режима на 3 года. А пострадавший был доставлен в БСМП с черепно-мозговой травмой, отеком головного мозга, и долго проходил лечение.

После этой нашумевшей истории были и другие парковочные войны – менее значимые, не такие жестокие, но все же конфликты.

Корреспондент "Столицы на Онего" решила узнать у участкового полиции, что делать, если неизвестные повредели вам автомобиль, посчитав, что вы припарковали его неправильно, и как не стать фигурантом уголовного дела и не испортить из-за минутной агрессии жизнь себе и своим детям.
В ситуациях разбирались с участковым уполномоченным отдела полиции №3 Петрозаводска Ольгой Киселевой.

Например, вы припарковали свой автомобиль во дворе на общей территории, а когда пришли, то увидели, что кто-то посчитал, что вы заняли его место, и в наказание закидал вашу машину грязью, мусором… Испачкал, но не повредил ничего. Или выкрутил ниппеля, спустив колеса. Что делать?

Ответ на вопрос читайте здесь.

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